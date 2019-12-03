Emekliye kredi çetesi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emekliyi, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı, 43 zanlı yakalandı. ‘Örgütlü suç kapsamında tefecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘bankacılık kanuna muhalefet suçlarından’ işlem gören şebeke üyelerinin, 900’den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

YÖNTEMLERİ BELLİ OLDU

Şüphelilerin emeklilere kredi kullandırmak amacıyla ‘Emeklilere Kredi’, ‘Kredim Kolay’ başlıkları altında ilan verdikleri, iletişim numaralarını arayan vatandaşların İstanbul’a gelmelerini sağladıkları tespit edildi. Güven sağladıktan sonra ofise götürdükleri mağdurlara yüksek ücretli cep telefonu ve benzeri cihazlar satın alıyormuş gibi fatura kesildiği, maaşlarının 12 katı senet imzalatılarak aynı gün Çağlayan veya Bakırköy’deki İcra Müdürlükleri’ne götürdükleri öğrenildi. Emeklilerin, maaşlarının 12 ay süre ile tamamının kesilebilmesi için muvafakatname imzalatılıp, icra takibine başlandığı öğrenildi. Cüzi bir miktar para verilen vatandaşların, hukuki açıdan sorun teşkil etmemesi amacıyla paranın tamamı veriliyormuş izlenimi yaratmak için kamera görüntüsü alındığı belirlendi.