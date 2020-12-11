Eminönü'nde kısıtlama yoğunluğu

DHA 11 Aralık 2020 Cuma 20:28 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 20:28

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Eminönü esnafı ise kısıtlama öncesi yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi. Yoğunluk en çok kuruyemişçilerde görüldü. Kahve dükkanları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

"HAFTA SONU ALIŞVERİŞİNE GELDİK"

Hafta sonu için alışveriş yaptığını söyleyen Rabia Şekerci, “Hafta sonuna hazırlık yapıyoruz. 2 gün evdeyiz mecburuz geldik alışverişimizi yapıyoruz. Şimdi turşu alıyoruz. Çerez de alacağız. Biraz keyif alışverişi aslında. Kısıtlama da başlayacak hemen alışverişimizi yapıp koşa koşa eve geçeceğiz" dedi. Yasemin Kavak ise, "Hafta sonu evdeyiz. Alışverişe geldik. Aslında rutin alışveriş. Normalleştirdik artık kasmak istemiyoruz. Ülkemiz bir an önce kurtulsun bu beladan inşallah. Kahvaltılık bir şeyler aldık. Çocuklara çerez aldık. Evde çocuklar olunca alternatif şeyler düşünmek zorundayız. Oyunların yanında çerezlerle destekliyoruz mecburen" diye konuştu.

"KURUYEMİŞ ALACAĞIM, İNŞALLAH 9'DAN ÖNCE EVE YETİŞİRİM"

Hafta sonunu evde geçirecek olan Şerife Albay da kuruyemiş alacağını belirtti. Albay, "Evet evlerdeyiz hafta sonu biz de hazırlık yapıyoruz hafta sonu için. Kuruyemiş aldım. Biliyorsunuz evde olunca malum yiyeceğimiz şeyler arasında kuruyemiş var. Mecburen aldık bir şeyler. Trafik de var büyük ihtimalle. Hızlıca eve yetişmeye çalışacağız. İnşallah yetişiriz 9'dan önce. Öyle diyelim artık yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.