Eminönü'nde korkutan kalabalık: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

DHA 18 Aralık 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 17:49

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına 1 gün kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Yoğunluk en çok kuruyemişçilerde görüldü. Kahve dükkanları önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

KİMİ ALIŞVERİŞE, KİMİ GEZMEYE…

Kısıtlama öncesi alışverişe gelen Yasin Uysal, "Evlerdeyiz ama hiç sormayın. Durumlar hiç iç açıcı değil. Evde sıkıcı geçiyor. Allah yardımcımız olsun. Alışveriş yaptım. Kahve aldım, peynir ve turşu da aldım. Hafta sonu hazırlığı malum" dedi. Yine alışveriş yapmak için gelen Ayşe Yılmaz ise, "Çok kalabalıkmış. Bu kadar beklemiyordum. Hafta sonu için bir şeyler alayım dedim ama çok kalabalık. Hızlıca alıp eve döneceğim" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Cumartesi pazar için alışveriş yapıyorum. Kahve aldım. Çerez de alacağım. Yapacak bir şey yok. 2 gün evdeyiz. 48 saat mi 50 saat mi artık. Mecbur geldik" dedi. Eşiyle birlikte Mısır Çarşısı'nı gezen Kerem Boyraz ise, "Biz sadece gezmek için geldik. Fethiye de oturuyoruz normalde. Bugün de burayı gezelim dedik" şeklinde konuştu.