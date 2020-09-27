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Yaşam

Emniyet şeridinde sandalyeye oturarak havaya ateş eden maganda yakalandı

Antalya'da otoyol emniyet şeridine lüks otomobilini park ettikten sonra portatif sandalyeye oturarak tabancayla havaya ateş eden maganda, jandarma ekiplerince yakalandı. Elindeki kuru sıkı tabancayı otluk alana atan şahsa 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uygulandı.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 14:28 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 14:28
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve Döşemealtı ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kızıllı bölgesinde çekilen bir görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti. 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park edip kapılarını açan 29 yaşındaki H.U, yanında getirdiği portatif sandalyeye oturarak belinden kuru sıkı tabancasını çıkarıp havaya 6 el ateş etti. Bu sırada aracın tavanı kapanırken tavana asılı Türk bayrağı görüntülere yansıdı. Sosyal medyada müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma, H.U.’nun olduğu bölgeye geldi. Jandarmayı karşısında gören H.U., tabancayı otluk alana attı. Jandarma tabancayı bularak, H.U’ya ’Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu’na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uyguladı.

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