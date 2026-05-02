“Emperyalizm Çalıştayı” İstanbul'da gerçekleştirildi

İki gün süren çalıştayda, farklı okullardan katılan öğrenciler küresel ölçekte etkili siyasal, ekonomik ve kültürel süreçleri çok yönlü biçimde ele alarak emperyalizmin tarihsel ve güncel boyutlarını tartıştı. Program kapsamında oluşturulan komitelerde katılımcılar; teknoloji, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, kültür-sanat ve aile başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun vizyonu doğrultusunda, emperyalist sistemlerin işleyiş mantığını kavrayabilen, küresel ve yerel ölçekte ortaya çıkan eşitsizlikleri teşhis edebilen ve bu eşitsizliklere karşı eleştirel düşünce geliştirebilen bir gençlik perspektifinin güçlendirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda öğrencilerin, siyasal, ekonomik ve kültürel bağımlılık biçimlerine dair farkındalıklarının artırılması ve bilinçli, tutarlı ve ahlaki bir tavır geliştirme yetkinliklerinin desteklenmesi amaçlandı.

Çalıştayın misyonu çerçevesinde katılımcılar; emperyalizmi tarihsel, siyasal, ekonomik, kültürel ve ideolojik boyutlarıyla ele alırken, güç ilişkilerinin toplumlar, devletler ve bireyler üzerindeki etkilerini tarihsel bağlamları içinde inceleme imkânı buldu. Oturumlarda ayrıca sömürü, tahakküm, bağımlılık ve direniş pratikleri analiz edilerek, emperyalizmin günümüzdeki görünür ve örtük biçimleri üzerine tartışmalar yürütüldü.

Etkinlik kapsamında, Prof. Dr. İsmail Kara'nın katılımıyla özel bir oturum düzenlendi. Program, Prof. Dr. Şaban Sağlık'ın açılış konferansıyla başladı; iki gün süren oturumların ardından Gazeteci İsmail Halis'in kapanış konferansı ve ödül töreniyle sona erdi.

Çalıştayın, öğrencilerin çok disiplinli bakış açısıyla analiz yapma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladığı ve lise düzeyinde kapsamlı bir akademik tartışma zemini oluşturduğu belirtildi.