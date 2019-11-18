En Büyük Şaban filmi kaç yılında, nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden birisi olan En Büyük Şaban bu akşam saat 20:00'da Star Tv'de ekranlara gelecek. Senaryosunu Suphi Tekniker'in yazdığı En Büyük Şaban'ın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 100 dakikalık filmde Kemal Sunal'a Nilgün Bubikoğlu eşlik ediyor. En Büyük Şaban filmine dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi 1983 yılında çekildi. En Büyük Şaban filmi İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal : Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak Kamil

Hikmet Karagöz: Hikmet