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2019 en güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri hangileridir! En güzel 23 Nisan şiirleri!

Her yıl coşkuyla karşılanan 23 Nisan bu yılda ülkemizde coşku ve heyecanla bekleniyor. Sayılı günler kaldı. Türkiye’nin dört bir köşesinde kutlanacak olan 23 Nisan’ın yaklaşması ile vatandaşlar, “2019 en güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri” sorgusunu yapıyor. 23 Nisan ülkemizde milli bayram olma özelliği taşıması ile birlikte günün anlam ve önemini belirten dinamiklerden biri de Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmesidir. 23 Nisan’da şiir okumayı sevenler için en güzel 23 Nisan şiirlerini hazırladık. İşte detaylar…

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23 Nisan’ın yaklaşması ile vatandaşlar internette en çok, “en güzel 23 Nisan şiirleri” aratıyor. Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan ülkemizde milli bayram olma özelliği taşıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değerlendirilen 23 Nisan’da insanlar birbirlerine şiir okuyup, o günü özel kılmak ister. 23 Nisan ile ilgili şiir hazırlamak isteyen vatandaşlar için en güzel 23 Nisan şiirleri, 2019’un een güzel,kısa ve uzun 23 Nisan şiirlerini derledik. İşte detaylar…

İŞTE EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ...

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

 

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

 

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

 

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

23 NİSAN

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

 

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

 

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

23 NİSAN

23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.

Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.

Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.

Bu millete yakışan en iyi demokrasi.

 

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel…

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

 

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bize gelen bizim bayram.

Yükseldi bak ünümüz,

Yirmi üç Nisan bizim

En şerefli günümüz.

 

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene

Bin teşekkür bizlere,

Bu günleri verene.

 

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi üç Nisan demek

İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi; Atatürk karar verdi:

«Vatan kurtaracak yine millettir» dedi.

Ankara'da bir Meclis toplayıp kurmak için,

Günlerce, haftalarca, çalıştı, için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi,

Ankara'dan yükseldi Türk'ün gürleyen sesi.

Çocuklar! bayram yapın, sevinin ve haykırın,

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın!

Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir yıldızla ay sizindir,

Artık vatan sizindir, artık saray sizindir.

Ey gül yüzlü çocuklar, gülün, koşun, ileri,

Hayatta durak yoktur; ya ileri ya geri.

Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşınız!

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız!

Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz!…

Şen olsun bayramınız, aydın olsun yolunuz!…

Neşenizle bu yurdu aydınlatın her zaman,

Sizindir bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan..

 

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu…

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu…

 

Bugünleri gösteren,

23 Nisan'ı veren,

Büyük Atam diyor ki:

«Türk, çalış öğün, güven…»

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

 

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı…

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

 

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

 

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

 

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

 

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

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