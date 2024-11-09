En güzel, görülmemiş, sonsuzluk işaretli Atatürk fotoğrafları | 10 Kasım resimleri ve Atatürk sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Her 10 Kasım'da sosyal medya hesaplarında geniş bir yankı bulan Atatürk'ü anma paylaşımlarında; Bayraklar, sonsuzluk işaretli Atatürk fotoğrafları ve meşhur Atatürk sözlerinin yer aldığı 10 Kasım resimleri yer alıyor. İşte Atatürk'e saygı ve sevgimizi ifade edebileceğimiz, bu anlamlı günü sosyal medya paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz En güzel, görülmemiş, sonsuzluk işaretli Atatürk fotoğrafları

EN GÜZEL, GÖRÜLMEMİŞ, SONSUZLUK İŞARETLİ ATATÜRK FOTOĞRAFLARI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

Her yıl Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım'da, ülke çapında saygı duruşları, anma törenleri ve etkinlikler gerçekleştirilir.

10 KASIM ATATÜRK SÖZLERİ

Benim naciz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır"

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir."

"Egemenlik verilmez, alınır."

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

"Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz."

"Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır."

"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir."

"Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz."

"Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur."

"Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

"Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur."

"Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz."

"Bütün ümidim gençliktedir."