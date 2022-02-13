13 Şubat 2022 Pazar 11:51 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 11:51

14 Şubat 2022 Sevgililer Günü için güzel sözler ve mesajlar araştırılıyor. Bu özel günde çiftler birbirine hediyelerin yanı sıra mesaj ve güzel sözler de gönderiyor. Özellikle hayatındaki kadına Sevgililer Günü mesajı göndermek isteyen erkekler için Resimli, yazılı, uzun sevgililer günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte anlamlı ve en güzel sevgililer günü mesajları

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni birtanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın . Sevgililer Günün kutlu olsun.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun kadınım

Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim kadın sevgililer günün kutlu olsun.

UZUN SEVGILILER GÜNÜ MESAJI (KADINA)

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın, hayatımın kadınısın.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun karıcığım

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun karıcığım

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun hayatımdaki tek kadın

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle... Sevgililer Günümüz kutlu olsun kadınım...

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın!