En son 10 yıl önce görülmüştü: Duyan ziyarete geliyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Göldeki tekne ve alabalık yetiştirilen kafeslerin de donduğunu aktaran fotoğrafçı Aktürk, 'Çat Barajı'nın donduğunu duyunca bölgeye geldim. Baraj tamamen donmuş. Bu manzarayı yaklaşık 10 yıl önce görmüştük.' dedi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 10:33
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği baraj ve içerisindeki yüzen adalar ilçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Barajdaki tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adaların donması fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Doğa fotoğrafçısı Muhammet Aktürk, ilçede hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 20'ye kadar düştüğünü söyledi.

EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ

Göldeki tekne ve alabalık yetiştirilen kafeslerin de donduğunu aktaran Aktürk, "Çat Barajı'nın donduğunu duyunca bölgeye geldim. Baraj tamamen donmuş. Bu manzarayı yaklaşık 10 yıl önce görmüştük." dedi.

