  • Engelli oğlu için kendi hayatını feda etti! Bornova'daki ev yangınından dram çıktı
Engelli oğlu için kendi hayatını feda etti! Bornova'daki ev yangınından dram çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, engelli oğlu ise ağır yaralandı. Baba Girgin'in hayatını engelli oğluna adadığını söyleyen komşuları, 'Arka balkona çıksa yangından kurtulacak ama oğlu yatalak olduğu için haliyle bizim tahminimiz onu çıkarmak isterken orada kendi hayatını feda etmiş oldu' ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in (47) birlikte yaşadığı Kızılay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Hasan Girgin'in hayatını kaybettiği, oğlunun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Dumandan etkilenen ve diyaliz hastası olan engelli Uğur Girgin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- ÖLEN BABA, HAYATINI ENGELLİ OĞLUNA ADAMIŞ

Girgin ailesiyle uzun yıllardır komşuluk yapan Tekin Eroğlu (52), AA muhabirine, Hasan Girgin'in çok iyi bir insan olduğunu ve hayatını engelli oğluna adadığını söyledi.

Yangının hemen ardından olay yerine geldiklerini anlatan Eroğlu, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Hasan Girgin'in eşinin uzun yıllar önce vefat ettiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kendini engelli oğluna adamıştı. Belirli dönemlerde diyalize götürüp getiriyordu. Burada denk geldiği zaman sadece oğlunun konusu açıldığı zaman gözleri dolarak anlatırdı. Onun dışında asla hiç somurtkan ve bitap bir şekilde görmezdik. Binanın arka balkonundan her gün el sallayan amcamız bugün orada yoktu. Yangın esnasında Hasan amca önce ön balkona çıkıp yardım istemiş. Arka balkona çıksa yangından kurtulacak ama oğlu yatalak olduğu için haliyle bizim tahminimiz onu çıkarmak isterken orada kendi hayatını feda etmiş oldu. Çok üzgünüz ve ne diyeceğimizi bilemiyoruz."

Eroğlu, Girgin'in çok güzel bir insan olduğunu, bir babanın evladı için nasıl fedakarlık yapabileceği konusunda çok önemli bir hikaye bıraktığını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
