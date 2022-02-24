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Yaşam

Engelli rolüne bürünmüştü! Zabıta ekibini görünce ayaklanıverdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli rolü ile dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce bir anda ayaklandı.

IHA24 Şubat 2022 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:49
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Antalya'nın önemli turizm bölgelerinden Manavgat ilçesinde son dönemde artan dilenciler tepki çekmeye başladı. Dilencilerin daha çok Antalya Caddesi'nde bankaların önü ve Manavgat Köprüsü üzerinde yoğunlukta olduğu görüldü.

Sabah bölgelerine bırakılan dilencilerin akşam yine aynı yerden toplandığı ve gün içinde biriken paraların alındığı belirlendi. Zihinsel ve bedensel engelli rolü yaparak dilenen bir şahsın akşama kadar sadece sigara içtiği, zaman zaman çantasından bir pet şişe çıkarıp sarı renkli sıvıyı içtiği gözlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaymakamlık önüne gelen zabıta aracını gören dilenci bir anda hareketlenerek ayağa kalkarken, dilenen kişiyi götürmeye çalışan kişinin de ağabeyi olduğu belirlendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsın ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çekmesi nedeniyle ağabey Özgür A'ya yasal işlem uyguladı. Özgür A., kirada oturduklarını, bir gelirleri olmadığı için kardeşini dilendirdiğini söylerken, içtikleri sıvıdan kaynaklı olarak ayakta durmakta güçlük çeken iki kardeş bir daha dilenmemeleri konusunda uyarıldıktan sonra köprüden uzaklaştırıldı.

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