Engelli çocukların ‘Biricik’ umudu

27.12.2019 03:00 - Güncelleme: 27.12.2019 03:02

Tekerlekli sandalyeli tiyatrocu Gamze Elibol, Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM) ve Engelsiz Amazonlar Sanatevi geliriyle 121 kız öğrenciye burs, ailelerine gelir sağlıyor. “Ben bir tiyatrocuyum ve tekerlekli sandalyemle dans ediyorum. Oturmak bana göre değil.” diye düşünüp, bir kukla tasarladığını anlatan Elibol, “Biricik” ismini verdiği tekerlekli sandalyeli kuklasıyla da çocuklarla bir araya geliyor.

ÇOK YOL KATETTİK

Henüz yürümeyi tam öğrenemeden 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan 38 yaşındaki Gamze Elibol, “Biricik ile çok yol kat ettik ve etmeye devam edeceğiz. Çocuklar kendileri gibi bir oyuncak gördükleri için çok benimsiyorlar. Bu bir nevi memleket meselesi gibi. Hani insan memleketinden gördüğü insana daha sıcak bir his duyar ya Biricik birçok çocuğun kalbine yerleşmiş durumda” dedi. Elibol şöyle devam etti: “Düşünsenize, tekerlekli sandalyede sizin gibi bir abla geliyor ve size hediyeler veriyor. Benim aslında burada çizmek istediğim nokta şu, şu anda istediğim yerdeyim, istediğim konumdayım. Bir sandalyem de var. İsteseydim koltuğuma yaslanıp hayatıma devam edebilirdim ama o zaman geçmişimi unutmuş olacaktım. Aileler beni gördükçe çocuklarına daha umutla bakıyorlar. İleride doktor, psikolog, tiyatrocu olabileceklerine inanıyorlar, o yüzden bu yolda yürümekten mutluyum.”