İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Enişte-kayınço tartışmasında kan aktı! ''Baba evine gönderme'' kavgası kamerada
Yaşam

Enişte-kayınço tartışmasında kan aktı! ''Baba evine gönderme'' kavgası kamerada

Adana'da eşini tartışma sonrası baba evine gönderen şahıs ile kayınbiraderleri arasında çıkan kavga, cadde ortasında paniğe neden oldu. Sopa ve tüfeğin dipçiğinin kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yaşanan kavga ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Enişte-kayınço tartışmasında kan aktı! ''Baba evine gönderme'' kavgası kamerada
ABONE OL

Olay, 4 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur B. (42), yaşadığı tartışmanın ardından eşi E.B.'yi baba evine gönderdi. Bu durum nedeniyle Uğur B. ile eşinin kardeşleri Ramazan G. (37) ve Yusuf G. (31) arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, motosikletle bulunan iki kardeş, Uğur B.'yi kamyonetinden indirerek sopa ile darbetti. Bunun üzerine Uğur B., aracında bulunan av tüfeğini alıp dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Uğur B. kamyonetiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf G.'yi olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin yaptığı çalışmada, olayın taraflar arasında aile içindeki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı belirlendi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler birbirlerini suçladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • enişte
  • kayınço
  • tartışma
  • kavga

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.