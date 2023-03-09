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Yaşam

Enkaz altında kalan altınlarını bulan kadın sevinçten bayıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
Enkaz altında kalan altınlarını bulan kadın sevinçten bayıldı
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Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı. Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.

Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.

Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.

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