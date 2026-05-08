  • Epilepsi hastası çocuğu sokak ortasında hastanelik etti! Acımasız kadının savunması pes dedirtti
Yaşam

Epilepsi hastası çocuğu sokak ortasında hastanelik etti! Acımasız kadının savunması pes dedirtti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kızının kavga ettiğini öğrenen bir anne, yanlışlıkla kavga eden çocuğun 11 yaşındaki epilepsi hastası ablasına saldırarak hastanelik etti; yüzü morluklar içinde kalan, iki dişi kırılan ve dudağı patlayan küçük kızın feryadı yürekleri dağlarken, saldırgan kadının savunması 'elim değmiş olabilir' oldu.

8 Mayıs 2026 Cuma 10:22
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında F.İ. (8), ile E.D. (8) küfür nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürüde kavgaya dönüşünce F.İ., E.D.'yi darp etti. Yaşanan olayda küçük çocuğun ağzının kanadığı öğrenildi.

Kızının darp edildiğini gören anne F. D. (38), sinirlenerek kızını darp edeni aramaya başladı. Bu sırada okuldan evine dönen F.İ.'nin epilepsi hastası olduğu belirtilen ablası T.İ.'yi (11) gören kadın, küçük kıza saldırdı.

İddiaya göre kadın, T.İ.'yi saçından tutup yumruklarla darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle küçük kız kadının elinden kurtarıldı. Kız çocuğu hastaneye götürerek darp raporu aldı. Küçük kızın yüzünde şişlik oluştuğu, dudağının patladığı, iki dişinin kırıldığı ve yüzünde parmak izleri bulunduğu öğrenildi.

Anne F.İ. (35) ise yaşananlara tepki göstererek:

"Okul çıkışında beni bir kadın dövdü. Kardeşimle kızı kavga etmişler. Kavga eden kişinin ben olduğumu sanarak beni dövdü. Önce küfür ederek geldi, sonrasında vurmaya başladı. 'Allah için yapma' dedim ama bırakmadı. Eliyle vuruyordu, bayılmışım zaten. İki dişim kırıldı. Beni teyzem gelip aldı. Ben 11 yaşındayım. Döven kadının yaşı 35 civarındaydı. Çok canım acıdı. Daha sonra hastaneye gittik" dedi.

Anne F.İ. (35) ise yaşananlara tepki göstererek:

"Benim kızımla onun kızı kavga etmişler. O sırada benim diğer kızım okuldan çıkıyor ve 35 yaşlarındaki kadın, kızımı bu hale getiriyor. Çocuklar arasında kavga olmuş olabilir ama büyüklerin araya girmemesi gerekiyor. Kızımı hastaneye götürdüm, kuduz aşısı vurdular. 'Bunu hayvan hayvana yapmaz' dediler. Ben şikayetçiyim. Çocuğumun bir dişi kırılmış, diğer dişi de kökten çıkmış" diye konuştu. F.İ., olay olduğunda kendisinin kardeşini görmek için cezaevine gittiğini orada olduğunu de söyledi.

Anne F.İ. anneden şikayetçi oldu. Bunun üzerine ifadesi alınıp serbest bırakıldı. F.D. kızının darp edildiğini ağzının kanadığını ve yüzünün çizildiğini, bunun üzerine F.İ.'ye sormak için sokağa çıktığını çocukları ve F.İ. ile karşılaştıklarını kendisinin F.İ. ile kavga ettiğini bu sırada F.İ.'nin çocuklarının da kendisine saldırdığını bu sırada T.İ.'ye elinin değmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca F.D. F.İ. ve çocuklarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

