Erdoğan’ın ‘Anadolu’suna 500 bin lira

Geliri Çocuk Destekleme Merkezi’ne (ÇODEM) bağışlanacak müzayedede, Emine Erdoğan’ın Prof. Dr. Rahmi Atalay ile birlikte yaptığı ‘Anadolu’ isimli eser, İGA CEO’su Kadir Samsunlu tarafından 500 bin liraya satın alındı. Etkinlikte geri dönüşümün önemine vurgu yapan Erdoğan “Bildiğiniz gibi, ‘Atıktan Sanata Projesi’ İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında oluşan atık materyalin, sanat eserlerine dönüştürülmesi fikriyle oluştu. İlk kez bir inşaat sahasında, bir sanat atölyesi kuruldu. Bugüne kadar 10 ton atık geri dönüştürüldü. Bu çalışmalar sonucunda, ‘botanik’, ‘moda’, ‘heykel’ ve ‘kullanılabilir ürün’ kategorilerinde çeşitli eserler ortaya çıktı” dedi. Müzayedede Emine Erdoğan ‘Balkuş’ ve ‘Hayat Ağacı’ isimli eserleri satın aldı.