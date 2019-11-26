Eren Vurdem kimdir? Eren Vurdem Kuruluş Osman'a transfer oldu!

Eren Vurdem Kuruluş Osman'a transfer oldu. Bu haberlerin gündeme gelmesininin hemen ardından Eren Vurdem kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Atv ekranlarının büyük ses getiren yeni dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü ile reytingleri alt üst etti. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman dizisi seyirciden tam not aldı. Kuruluş Osman'ın 2. bölüm fragmanındaki bir detay ise izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin 2. bölümde Söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakteri ile büyük alkış toplayan başarılı oyuncu Eren Vurdem katılıyor. Eren Vurdem'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EREN VURDEM KURULUŞ OSMAN'A TRANSFER OLDU!

Söz dizisinde Ateş olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Eren Vurdem, Atv ekranında artık izleyicilerle Osman Gazi’nin yanında savaşan bir yiğit olarak yer alacak.

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı dizide Eren Vurdem, ok atan ve kılıçla düşmanı doğduğuna pişman edin bir savaşçı konumunda.

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem, 1988 yılında Konya’da doğmuştur.

Eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Başçavuş Ateş karakterini canlandırmaktadır.