Ertekin Dinçay kimdir? Ertekin Dinçay (Bay şapka) kaç yaşında neden öldü?

‘Bay Şapka’ olarak Ertekin Dinçay kimdir? Ertekin Dinçay neden hayatını kaybetti? Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Ortaköy'de bir kafe açan ve burada Hıncal Uluç ve Rahmi Koç gibi iş ve sanat dünyasından yakın dostlarını ağırlayan ‘Bay Şapka’ lakaplı Ertekin Dinçay 92 yaşında hayata vefat etti. Doğum gününe sayılı günlere kala hayata veda eden Dinçay sevenlerini büyük yasa boğdu. Ertekin Dinçay Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Ertekin Dinçay kimdir? 1927 İstanbul doğumlu olan Dinçay, Saint Joseph Lisesi mezunu. Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Ortaköy'de bir kafe açmıştı. İşte haberimizin ayrıntıları...

ERTEKİN DİNÇAY KİMDİR?

Bay Şapka olarak bilinen İstanbul'un ünlü davetlerinin vazgeçilmez ismi Ertekin Dinçay dün akşam evinde vefat etti. Ortaköy’de tanınan işletmeci Rahmi Koç ver Hıncal Uluş gibi isimlerin yakın dostuydu.

Ertekin Dinçay 1927 İstanbul doğumlu. Saint Joseph Lisesi mezunu.

Bir dönem Fransa'daki Türk etkinliklerinin dekorasyonunu yapmak üzere Paris'te yaşadı.

Aynı dönemde Yves Saint Laurent'ın vitrinlerini tasarladı. Başından hiç çıkarmadığı şapkalarıyla Bay Şapka lakabını aldı.

Renkli giyimiyle erkek stilinde fark yarattı.