“Ertuğrul Gazi kimdir?” sorusu tarihe ilgi duyan vatandaşlar tarafından çok soruluyor. 1188 yılında dünyaya gelen Osman Gazi, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babasıdır. Geçmişini merak eden ve tarihi bilgileri hafızasına not etmek isteyen vatandaşlar, “Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü, tarihteki önemi nedir?” sorularına cevap arıyor. TRT’de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicilerde tarihe yönelik bir merak uyandırıyor. Ertuğrul Gazi’nin hayatı seyirciler tarafından yakından araştırılıyor. Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümü üzerine ihtilafa düştü. Annesi Hayma Ana ve küçük kardeşi Dündar Bey'i yanına alan Ertuğrul Gazi 444 çadırlık aşiretiyle Sürmeliçukur yöresine göç etti. Haberin devamında, “Ertuğrul Gazi kimdir, nasıl ve neden öldü?” sorularına yanıt bulabileceksiniz… İşte yanıtı…

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

Ertuğrul Gazi, 1188 yılında dünyaya geldi. Babası Gündüzalp, annesi Hayme Hatun’dur. Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar adlarında 3 kardeşi vardı. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey’in babasıdır. 9. asırda Ertuğrul Gazi’nin ataları Moğol istilası üzerine Buhara ve Semerkant üzerinden Horosan bölgesine yerleştiler. 11. asırın ikinci yarısında Selçuklular ile birlikte Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya Van Gölü’nün batısında yer alan Ahlat’a ulaştılar. Daha sonra buradan Anadolu'ya göç ettiler.

Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümü üzerine ihtilafa düştü. Annesi Hayma Ana ve küçük kardeşi Dündar Bey'i yanına alan Ertuğrul Gazi 444 çadırlık aşiretiyle Sürmeliçukur yöresine göç etti. Daha sonra Ankara’ya gelerek Karacadağ’a yerleşti. Abileri Sungur Tekin ve Gündoğdu ise eski yurtları olan Horasan’a döndü. Erzurum-Sivas arasında yer alan Yassı Çimen'de Selçuklular ve Harezmşahlar arasındaki savaşta Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayılar Selçuklu safında yer almışlar ve Harezmşahlar’ın yenilmesini sağlamışlardır.

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıları bu savaştaki hizmetlerinden dolayı ödüllendirdi ve Ankara’nın batısındaki Karacadağ’ı kışlak-yaylak olarak verdi.

Ertuğrul Gazi Karacadağ’a yerleşince, Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede Bizanslılara karşı mücadele etti. İnegöl ve Yenişehir’e akınlar düzenledi. Ertuğrul Gazi bu akında öncü kuvvetlerin komutanı olarak Selçuklu hizmetindeydi. Ermeni derbendinde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sonrası Sultan, Ertuğrul Gazi’yi taltif ederek Eskişehir (Sultanönü) ve çevresini dirlik olarak verdi.

Daha sonra Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, Domaniç, Söğüt ve çevresini Ertuğrul Gazi'ye yurt olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt’te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti’nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, güvenliği sağladı. Ertuğrul Gazi, Bizans tekfurlarına karşı kazandığı zaferlerden dolayı "Gazi" ünvanı aldı.

Selçuklu Devleti’nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu’daki Türk Beylikleri Selçuklu’dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakarlık göstermiş ve Selçuklular’a bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi’nin bu vefakarlığının neticesinde Anadolu’nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, alimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.

Ertuğrul Gazi, döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurları ile iyi geçinip aşiretini ve idaresi altında bulunan tebaayı huzur içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır.

ÇOCUKLARI

Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefatı: 1288), Gündüz Alp (vefatı: 1306), ve Osman Bey (1258-1326) adlarında üç oğlu oldu.

Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Sögüt'te vefat etti. Sögüt ilçesinde her yıl Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri yapılmaktadır. Ölümünden sonra oğlu Osman Gazi beyliğin başına geçti ve 6 asır boyunca ayakta kalacak bir cihan devletinin temellerini attı.

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enveri'nin Düsturname-i Enveri adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmud el-Bayatinin Cam-ı Cem-Ayin adlı eseri, Aşıkpaşazade'nin Aşıkpaşazade Tarihi adlı eseri ve Neşri'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizsans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

Ertuğrul Gazi, 1188 yılında dünyaya geldi. Babası Gündüzalp, annesi Hayme Hatun’dur. Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar adlarında 3 kardeşi vardı. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey’in babasıdır.

9. asırda Ertuğrul Gazi’nin ataları Moğol istilası üzerine Buhara ve Semerkant üzerinden Horosan bölgesine yerleştiler. 11. asırın ikinci yarısında Selçuklular ile birlikte Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya Van Gölü’nün batısında yer alan Ahlat’a ulaştılar. Daha sonra buradan Anadolu'ya göç ettiler.

Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümü üzerine ihtilafa düştü. Annesi Hayma Ana ve küçük kardeşi Dündar Bey'i yanına alan Ertuğrul Gazi 444 çadırlık aşiretiyle Sürmeliçukur yöresine göç etti. Daha sonra Ankara’ya gelerek Karacadağ’a yerleşti. Abileri Sungur Tekin ve Gündoğdu ise eski yurtları olan Horasan’a döndü.

Erzurum-Sivas arasında yer alan Yassı Çimen'de Selçuklular ve Harezmşahlar arasındaki savaşta Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayılar Selçuklu safında yer almışlar ve Harezmşahlar’ın yenilmesini sağlamışlardır.

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıları bu savaştaki hizmetlerinden dolayı ödüllendirdi ve Ankara’nın batısındaki Karacadağ’ı kışlak-yaylak olarak verdi.

Ertuğrul Gazi Karacadağ’a yerleşince, Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede Bizanslılara karşı mücadele etti. İnegöl ve Yenişehir’e akınlar düzenledi. Ertuğrul Gazi bu akında öncü kuvvetlerin komutanı olarak Selçuklu hizmetindeydi. Ermeni derbendinde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer sonrası Sultan, Ertuğrul Gazi’yi taltif ederek Eskişehir (Sultanönü) ve çevresini dirlik olarak verdi.

Daha sonra Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad, Domaniç, Söğüt ve çevresini Ertuğrul Gazi'ye yurt olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt’te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti’nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, güvenliği sağladı. Ertuğrul Gazi, Bizans tekfurlarına karşı kazandığı zaferlerden dolayı "Gazi" ünvanı aldı.

Selçuklu Devleti’nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu’daki Türk Beylikleri Selçuklu’dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakarlık göstermiş ve Selçuklular’a bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi’nin bu vefakarlığının neticesinde Anadolu’nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, alimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.

Ertuğrul Gazi, döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurları ile iyi geçinip aşiretini ve idaresi altında bulunan tebaayı huzur içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır.