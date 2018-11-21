Ertuğrul Gazi kimdir Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi kaç yılında vefat etti türbesi nerededir

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ERTUĞRUL GAZİ’NİN HAYATI



Selçuklu Devleti'nin Moğolların idaresi altına girdiği bir zamanda Anadolu'daki Türk Beylikleri Selçuklu'dan ayrılırken, Ertuğrul Gazi vefakârlık göstermiş ve Selçuklular'a bağlı bir uç bey olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ertuğrul Gazi'nin bu vefakârlığının neticesinde Anadolu'nun dört bir tarafından gelen gazilerin, dervişlerin, âlimlerin, diğer yörelerdeki Türkmenlerin onun sancağı altında toplanmasına sebep olmuştur.



Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikler ve Bizans (İnegöl­Karacahsar­Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretin ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.





Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey'e küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarı­Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Bey (1258­1326) adlarında üç oğlu oldu.



Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Bilecik, Sögüt ilçesinde vefat etmiştir. Sögüt ilçesi’nde her yıl Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri yapılmaktadır

Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunmaktadır. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmed tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapıldığı hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamid tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir.

