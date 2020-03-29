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Yaşam

Erzincan Belediyesi tarafından koronavirüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi ve dualar edildi

Terzibaba Mezarlığı girişinde gerçekleştirilen kurban merasimine Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu ve kanaat önderleri katıldı.

29 Mart 2020 Pazar 19:55 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:17
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Erzincan Milletvekili Burhan Çakır burada yaptığı konuşmada; ”Belediye başkanımızın terkip etmiş olduğu özellikle bu felaket için salgın için burada bir araya geldik kurban kestik. Rabbim inşallah bu kurbanlar hürmetine, beli bükülmüş yaşlılar hürmetine, çocuklar sebiler hürmetine bu virüsü bu salgını inşallah def eder diye temennide bulunuyoruz, dua ediyoruz. Rabbim milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, devlet büyüklerimizi her türlü felaketten korusun. Ve bu bilinçle inşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum evde kalmalıyız gerçektende bu virüsü yenmenin tek çaresi evde kalmak, dışarıya akraba ziyaretleri yapmamak” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise konuşmasında; “Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim bugün Terzibaba Hazretlerinin türbesinde bu musibetlerden bu belalardan defedilmesi için Cenabı Allah’a bir yakarış olarak kurban vaadimizi yerine getirdik. Bu kurban törenimize başta Sayın Milletvekilimiz Burhan Çakır beyefendi, değerli dedelerimiz hocalarımız teşrif ettiler hepsine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Mevla’m kabul buyursun. Bu musibetten bizleri beri kılsın inşallah” dedi.

24 TV'den salgına karşı bilinç çağrısı

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