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Yaşam

Erzincan'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı

Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA20 Eylül 2020 Pazar 19:59 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 19:59
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Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Avcılar köyü yakınında Nuh Bingöl'ün kullandığı 49 AAD 347 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Fatih Gürel yönetimindeki 45 AEL 539 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki İnci (36), Rıdvan (12), Nur Delal (2), Ayşetül Hümeyra (8), Zeynep Beritan (7) ve Hiranur Bingöl (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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