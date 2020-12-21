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Yaşam

Erzincan'da trafik kazası

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:03
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.K'nin kullandığı 44 KD 297 plakalı otomobil, Terzibaba kavşağında yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazada Murat Kından, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü B.K. ile Y.K, sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Savcının incelemesinin ardından Murat Kından'ın cenazesi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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