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Yaşam

Erzurum'da can pazarı: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA25 Haziran 2026 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
Erzurum'da can pazarı: 3 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi.

Erzurum yönünde seyreden Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Aşkale itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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