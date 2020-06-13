Erzurum'da kaçak yolla avlanılan 250 kilogram yayın balığı ele geçirildi

AA 13 Haziran 2020 Cumartesi 23:17 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 23:17

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, kaçak avlanmış yayın balığı yakalandığı belirtildi.

Her iki müdürlük ekiplerince plansız yol kontrolü yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 ve 4/2 Numaralı Su Ürünleri Tebliği" hükümlerine aykırı hareket edilerek avlanıldığı tespit edilen ve soğuk zinciri olumsuz şartlarda nakli gerçekleştirilen yaklaşık 250 kilogram yayın balığının ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 1380 ve 5996 Sayılı Kanunlar doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında gerekli önlemler alınarak şüpheliler hakkında idari para cezası ve diğer tüm yasal işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca doğal su kaynaklarını korumak adına vatandaşların avlanma yasağı dönemlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, emniyet veya jandarma birimlerine bildirmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.