İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8177
  • EURO
    9,2811
  • ALTIN
    483.478
  • BIST100
    1211.51
Yaşam

Erzurum'da Kovid-19 karantinası

Erzurum'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:50
ABONE OL

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Ballıca Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ballıca Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, bu süre zarfında mahalleye tüm giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.