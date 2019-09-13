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Erzurum'da Moğolların kullandığı mancınık gülleleri bulundu

ERZURUM'da tünel yapımında çalışan işçiler tarafından her biri yaklaşık 1,5 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu. 'Katapult' ismi ile de bilinen güllelerin Orta Çağ´da Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

  • DHA
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Erzurum Merkez Aziziye ilçesine bağlı Toprak Kale Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler 2´si kırık 1´i sağlam olmak üzere 3 mancınık güllesi buldu. İhbar üzerine İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürü Hüsnü Genç, Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ve uzmanlar güllelerin bulunduğu yerleşim alanına gitti. Yapılan teknik incelemede güllelerin Orta Çağ´da Moğollar döneminde kullanıldığı tespit edildi. Sağlam kalan gülle bir vinç yardımı ile kamyona yüklenerek sergilenmek üzere Erzurum Müzesi´nin bahçesine taşındı. Topun icadından önce özellikle kale kuşatmaları sırasında ağır taş gülleleri fırlatmak için kullanılan aracın adının mancınık olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Bu taş da mancınığın fırlattığı güllelerden birisi. Mancınık Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan bir silahtı. Bize gelen ihbar üzerine bölgeye geldik. Objenin büyük bir ihtimalle Moğollarda kullandığını tahmin etmekteyiz. Müzenin bahçesine götürüp bilim dünyası ile paylaşacağız. Savaşta kullanılan devasa gülle yaklaşık 1,5 ton ağırlığında ve 1,20×1,20 ölçülerinde. Bu gülle aynı zamanda doğuda görülen ilk örnektir" diye konuştu.

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