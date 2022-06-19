Eşe Babalar Günü mesajı, duygusal sözler! Baba ve baba adaylarına babalar günü mesajları

Baba Günü'nde çocuklarının babasına güzel sözler etmek isteyen hanımlar; Baba ve baba adaylarına babalar günü mesajlarını araştırıyor. Bu özel günde kocanıza, baba adaylarına babalar günü mesajları göndererek ne kadar özel olduklarını hissettirebilirsiniz. İşte Eşe Babalar Günü mesajı, duygusal sözler!

EŞE BABALAR GÜNÜ MESAJI, DUYGUSAL SÖZLER

Senin gibi bir kocaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım Babalar Günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım çocuklarımın babası, bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım eşim.

Benim canım eşim. Yeryüzünde ki en yakışıklı ve iyi bir baba olduğun sana çok teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun canım.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım eşime kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babalar günün kutlu olsun.

Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, babalar günün kutlu olsun.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana eşim diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Babalar günün kutlu olsun hayatım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar Günün kutlu olsun.

Bu gözler seni gördü başkasını görmez artık, bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık, bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık, bu ömür senle biter başkası olmaz artık. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Hayatımın anlamı, her şeyim. Seninle başladı bu masal ve seninle biter. Dünyanın en iyi babasısın. Babalar günün kutlu olsun hayatım.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini bana hatırlatan, çocuklarımın babası benim sevgili kocam... Babalar günün kutlu olsun.

Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım canım eşim

Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Babalar gününü evlatlarınla beraber kutlarız.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim.Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

BABA VE BABA ADAYLARINA BABALAR GÜNÜ MESAJI

Sen önce iyi bir eş oldun bana. Doğacak çocuğumuza da iyi bir baba olacağına eminim. Seni çok seviyoruz babamız. İlk Babalar Günün kutlu olsun.

Zorlu yaşam mücadelesinde senin yanın en huzurlu yer. Çocuğumuz için de böyle olacağından eminim. Babalar Günün kutlu olsun...

Önümüzdeki yıl kucağımda kızımız/oğlumuzla kutlayacağım bu önemli günde, bu yıl sadece ben ve koca karnımla yetinmelisin. Seni çok seviyorum ve en harika baba olacağını biliyorum.

Bilmiyorsun ama bugün senin ilk Babalar Günün... Hayalini kurduğumuz ailemiz büyüyor. Bir evladımız olacak. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyoruz.

Hayat arkadaşım, en büyük sırdaşım, bugünüm ve yarınım. Doğacak çocuğumuz ile ailemiz tamamlanacak. İlk Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Kendi babamdan sonra senin de çok iyi bir baba olacağına eminim. Babalar günün kutlu olsun canım eşim.

Bana olduğun gibi yavrumuza da en güzel hediye sen olacaksın. Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2022! Anlamlı, duygusal, en güzel Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri

Ölen babaya Babalar Günü mesajı, Baba özlemi sözleri!