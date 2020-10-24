Esenyurt'ta 7 katlı bina yandı

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:24 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:24

Esenyurt'ta 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere merdiven aracıyla müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Polis yangın hakkında araştırma başlattı.