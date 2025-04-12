Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde oturan kız arkadaşının evine giden H.E. (17), henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı M.N.G (17) ve annesi Sevda G. (49) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kız arkadaşını bıçakla boğazından yaralayan zanlı, anne Sevda G'nin kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevda G'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı M.N.G ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kadının cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.