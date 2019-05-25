23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eşi anlattı: Dilber Ay herkese küs gitti

Nisan ayında kaybettiğimiz ünlü sanatçı Dilberay'ın eşi İbrahim Karakaş, eşinin son anlarını anlattı. 22 yıllık eşini kaybeden Karakaş, 'Kardeşleri vefasızlık yaptı. 12 gün hastaneye kimse gelmedi. Sadece büyük abisi geldi, bir de en küçük kardeşi. 10 dakika durup gittiler' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte merhum sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın açıklamalarından satırbaşları: 
 
‘Herif benim gözüm kararıyor’ dedi. Hemen yerimden kalktım ama ağzını kapattı, dişlerini sıktı. Ağzını açtım, dilini dışarı çıkardım. O feryatlarıma karşıda bir hemşire varmış, onlar geldiler.
 
Ambulans biraz geç geldi. Kalp masajı yaptılar. Hastaneye götüreceklerdi, asansörler çalışmıyor. Karga tulumba indirdiler aşağıya. Hastaneye götürdüler. Bindim arabaya gittim. Hastanenin önündeyim. Uğraştılar, uğraştılar, olmadı. Vefat etti. Hemen sevdim onu. Öyle vedalaştım.
 
Harbi harbi konuşalım, herkese küstü Dilber. Ben 12 gün hastanede onunla kaldım. Hiç kimseye Dilber’i teslim etmedim. Bana ‘bu kadına erkek bakmaz, kimseniz yok mu?’ dediler.
 
Kardeşleri vefasızlık yaptı. 12 gün hastaneye kimse gelmedi. Sadece büyük abisi geldi, bir de en küçük kardeşi. 10 dakika durup gittiler.
 
Bana ‘Herif Allah senden bin kere razı olsun. Sen Dilber Ay’ı taşıdın’ dedi. ‘Ben felç geçirdim, sen de bana baktın. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki?’ dedim. ‘Hakkını helal et’ dedi. Helalleştik.

Hindistan´da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mağarada cesedi bulunan terörist bakın kim çıktı?

Mağarada cesedi bulunan terörist bakın kim çıktı?

Pitbull dehşeti: Ağzından kimse alamadı

Pitbull dehşeti: Ağzından kimse alamadı

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Afrika'yı tanımaya mutfaktan başladık

Afrika'yı tanımaya mutfaktan başladık

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Kendisinden şikayetçi oldu: Devlet bana ceza versin ki...

Kendisinden şikayetçi oldu: Devlet bana ceza versin ki...

İşte illerimizin iftarda olmazsa olmaz yemekleri

İşte illerimizin iftarda olmazsa olmaz yemekleri

Yıldırım: Kalan 7,5 milyon oyu saysaydık...

Yıldırım: Kalan 7,5 milyon oyu saysaydık...
 

POPÜLER HABERLER

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Prim eksiği olana müjde: 100 bin kişiyi kapsıyor

Prim eksiği olana müjde: 100 bin kişiyi kapsıyor

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA