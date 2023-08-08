Eşine kızıp 4 çocuğuna işkence etti! Cani babadan insanlık dışı yöntem

Eşine az rastlanır olay İstanbul Kâğıthane'de yaşandı. Tekstil işiyle uğraşan Yasir Cakacık (35), yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle eşi tarafından terk edildi. 4 çocuğunu bırakan kadın Gaziantep'teki ailesinin yanına gitti.



ÖNCE BAĞLADI SONRA DARP ETTİ

Genç adam ise eşinden intikam almak için insanlık dışı bir yönteme başvurdu. En büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu bir araya toplayan adam, çocukları evinin ortasında ip ile birbirine bağladı. Çocuklarını darp edip bir de videoya kaydeden cani baba, eşine hakaretler yağdırdığı videoyu yakınlarına gönderdi.

TÜYLER ÜRPERTEN SAHNELER

İnsanın tüylerini ürperten sahnelerin yer aldığı video ile cani baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.