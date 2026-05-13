  Eşine pusu kurup 30 yerinden bıçakladı: Caninin kız kardeşinden akılalmaz istek
Eşine pusu kurup 30 yerinden bıçakladı: Caninin kız kardeşinden akılalmaz istek

Diyarbakır'da eşi tarafından 30 yerinden bıçaklanan 40 yaşındaki iki çocuk annesi kadının görümcesi, iddiaya göre şikayetini geri çekmesini istedi. Mağdur kadının avukatı, müvekkilinin cezaevinde tutuklu olan kocası tarafından 'Yarım kalan işimi tamamlayacağım' diyerek tehdit edildiğini de söyledi.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:14
Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi F.D. (40), 13 Nisan'da 16 yıllık evli eşi M.Z.B. (58) tarafından apartman girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle 30 yerinden bıçaklandı. F.D., saldırı sonrası üç gün yoğun bakımda kaldı. Saldırgan tutuklu yargılanırken, zanlının kız kardeşi iddiaya göre F.D.'den şikayetini geri çekmesini istedi. F.D.'nin avukatı Türkan Gülistan Tekin, müvekkilinin 13 Nisan'da sabah 06.30 sularında nikahlı eşi tarafından vahşice 30 yerinden bıçaklandığını söyledi.

EŞİNİ CANİCE 30 YERİNDEN BIÇAKLADI

Şahsın tutuklandığını belirten Tekin, soruşturma dosyasının halen devam etmekte olduğunu ifade etti. Dosyanın hızlı bir şekilde ilerlemesini talep ettiklerini aktaran Tekin, "Allah'tan müvekkilime karşı girişimde bulunulan bu durum ölümle sonuçlanmadı. Fakat yine adamın kastı müvekkilimi öldürmekti. Çünkü müvekkilimi 30 farklı yerinden bıçakladı. Olayı namus davasına çevirdi. Müvekkilim 30 yerinden bıçaklandı. Buna rağmen vuran şahsın ailesi müvekkilimi aramakta, şikayetinden vazgeçmesini istemektedirler. Müvekkilim kesinlikle vazgeçmeyecek. Bu şahsın güneş yüzü görmeyecek şekilde yargılanmasını istemekteyiz" dedi.

Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan avukat Tekin, "Dosyamız savcılıkta, henüz iddianame düzenlenmedi. Sadece müvekkilim ve şahsın ifadeleri dosyada mevcut. Herhangi bir gelişme yok. İddianamenin daha hızlı bir şekilde düzenlenmesini bekliyoruz. Somut delil olarak adamın HTS'lerini istedik. Yeni istedik, daha dosyaya gelmedi. Olayın işlendiği yer bina içi olduğu için kamera görüntüleri olmadığı için o görüntüler yok. Yalnız evin yanında market var, onun görüntülerini istedik. Bunlar toplandığı takdirde bütün gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu.

"YARIM KALAN İŞİMİ TAMAMLAYACAĞIM"

Şahsın müebbet ceza ile cezalandırılması gerektiğini söyleyen Tekin, "Şahıs daha düşük bir ceza alırsa çıkıp tekrardan müvekkili öldürmeye çalışacaktır. Cezaevinden farklı insanlara da "Yarım kalan işimi tamamlayacağım" diye haberler göndermiş. Müvekkil, hem kendi ailesi hem de adamın ailesi tarafından yalnız bırakıldı. Müvekkil, hatta öz kızı tarafından da yalnız bırakıldı. İlk aşamada müvekkilin 15 yaşındaki kızını ikna ettiler. Müvekkilin 15 yaşındaki kızı, annesinin aleyhine ifade verdi babasının cezaevinden çıkması için. Gelinen aşamada müvekkilimin kızı tekrar savcılığa gidip, tekrar dilekçe verdi" şeklinde konuştu.

