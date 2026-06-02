İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9332
  • EURO
    53,5522
  • ALTIN
    6665.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Eşini 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu
Yaşam

Eşini 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dini nikahlı eşi Eylem Yeşilkaya'yı bıçaklayarak öldüren sanık Özcan Yeşilkaya, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

IHA2 Haziran 2026 Salı 15:18 - Güncelleme:
Eşini 20 bıçak darbesiyle katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu
ABONE OL

Olay, 13 Temmuz 2025 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik bulunduğu öne sürülen Özcan Yeşilkaya ile dini nikahlı eşi Eylem Yeşilkaya (25) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ 20 BIÇAK DARBESİYLE KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Yeşilkaya, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CANİ KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özcan Yeşilkaya ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan herhangi bir indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

  • Özcan Yeşilkaya
  • ağırlaştırılmış müebbet
  • Yeşilyurt davası

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.