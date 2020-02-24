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Yaşam

Karısını öldürdü akıl sağlığı bozuk denilerek ceza verilmedi

Esenyurt'ta öğretmen eşi Sevde Gürler'i balkondan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Bahadır Gürler, cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi15:50 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:57

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında çalıştığı kamu kurumdan ihraç edilen tutuklu sanık Bahadır Gürler ise hastanede tedavi altında olduğu için duruşmaya katılmadı.

Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden, 20 Ocak 2020 tarihli raporun mahkeme dosyasına geldiği ve söz konusu raporda sanığın hastanede koruma altında olması gerektiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık Bahadır Gürler’in cezai ehliyeti olmadığı anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdi.

Sanığın koruma ve tedavi amaçlı olarak hakkında güvenlik tedbiri uygulanması ve yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ile tedavi altına alınmasına karar veren heyet, Gürler'in yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenecek raporla toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirlenmesi halinde mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çiftin 2015'te evlendiği, 28 Eylül 2018'de sanığın kendisini aldattığı şüphesiyle eşiyle tartışıp balkondan korkuluklara ittiği, komşularının balkondan çifti gördüğü ve uyardığı anlatılmıştı.

Maktul Gürler'in eşinin psikolojik sorunları olması nedeniyle komşularını çağırdığı kaydedilen iddianamede, sanığın eşini aşağıya doğru itmeye devam ettiği ve maktulün balkondan düşerek öldüğü belirtilmişti.

İddianamede, sanık Bahadır Gürler'in "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanık Bahadır Gürler'in "eşini kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu ifade etmişti.

Mütalaada, Adli Tıp Kurumundan alınan raporlar kapsamında, sanığın üzerine atılı suç bakımından akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığını, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığını ifade eden savcı, sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilerek, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını istenmişti.

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