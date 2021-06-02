İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6229
  • EURO
    10,504
  • ALTIN
    525.862
  • BIST100
    1425.91
Yaşam

Eşini kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı

Diyarbakır'da İrfan Müjdeci, kahvaltıda tartıştığı eşi Meral Müjdeci'nin üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Çocuklarının gözü önünde yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, hastaneye kaldırıldı.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:18
ABONE OL

Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Müjdeci, iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral Müjdeci ile kahvaltı ederken tartıştı. Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.