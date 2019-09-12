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Eşini öldüren kadına 16 yıl hapis cezası

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde boşandığı kocasının kaybolduğu ihbarında bulunan ve katıldığı televizyon programının ardından katil zanlısı olarak tutuklanan kadın, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı, kızı tahliye edildi.

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Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar anne K.A. ve kızı G.A. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıklardan anne K.A'ya 16 yıl, kızı G.A'ya ise 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, G.A'nın, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

OLAY

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde oturan Kıymet A, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi A'nın 10 gündür kayıp olduğunu belirtmiş, çiftin küçük kızı A.A, emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen anne K.A. ve kızı G.A, polis ekiplerince gözaltına alınmış zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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