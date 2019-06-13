30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8409
  • 6,6046
  • 250.864
  • 91.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eşini öldürtmek isteyen kadına 15, sevgilisine 14 yıl hapis

Kayseri'de, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eşini öldürtmek isteyen kadın ile cinayete azmettirdiği sevgilisi yeniden yargılandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Pınar Bilik ve Yakup Demirkazık ile taraf avukatları hazır bulundu, müşteki H.E. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tebligat yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozma ilamını hatırlatması üzerine sanıklar ve taraf avukatları bozma ilamına uyulmasını istedi.

Eski ifadelerini tekrarlayan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, müşteki H.E'nin eski eşinin, Demirkazık ile evlilik dışı ilişki yaşadığı, kocasından ayrılmak ve kurtulmak istediğini söylediği, Demirkazık'ın bunun üzerine kiraladığı araçla geldiği Kayseri'de H.E'ye çarparak yaralanmasına neden olduğunu belirterek, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilik'i "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, sanık Demirkazık'ı ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Demirkazık'a "mala zarar verme" suçundan verdiği 4 ay hapis cezasını erteleyen heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde 10 Nisan'da H.E'nin kullandığı otomobile kiraladığı araçla çarpıp kaçan Demirkazık yakalanmış, zanlı ile gönül ilişkisi bulunduğu ve azmettirici olduğu öne sürülen Bilik gözaltına alınmış ve iki şüpheli tutuklanmıştı.

O dönem henüz boşanmadığı eşini öldürmesi için iki yıldır birlikte olduğu iddia edilen Yakup Demirkazık'ı azmettirdiği ve Demirkazık'ın bu nedenle kiraladığı araçla izlediği H.E'yi otomobiline çarparak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan Bilik, "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis, sanık Demirkazık'a ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Assange'a büyük şok: O ülkeye teslim edilecek

Assange'a büyük şok: O ülkeye teslim edilecek

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları
 

POPÜLER HABERLER

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Çinlilerin I.Q. testi!

Çinlilerin I.Q. testi!

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA