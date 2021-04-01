İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Nisan 2021 Perşembe / 19 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,129
  • EURO
    9,584
  • ALTIN
    449.087
  • BIST100
    1421.94
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korkup, boğmuş
Yaşam

Eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korkup, boğmuş

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı (32) elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal (41) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Serkan Önal'ın

DHA01 Nisan 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:50
ABONE OL

yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

Olay, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELLERİYLE BOĞUP, YAKLAŞIK 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.