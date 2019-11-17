Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Avrupa Yakasından metrobüs ile Söğütlüçeşme durağına gelen 42 yaşındaki bir kişi, üç yıllık eşiyle barışabilmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüyor. Yürüyüşünün başlangıcında gözyaşı döken adam, elindeki pankartla kilometrelerce yol yürüyüp Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmeyi istiyor.
- İHA
Eşiyle tartışan ve evden çıkan üç yıllık evli tekstil işçisi 42 yaşındaki Ertan Çeşmecioğlu, ‘Seni seviyorum Aysun' yazan pankartla Kadıköy'den Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. D-100 karayolunun yan yolundaki kaldırımdan Ankara istikametine doğru yürüyen Çeşmecioğlu, Kartal'a geldiğinde polis ekiplerince karşılandı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarına rağmen yürümekte ısrarcı olan Çeşmecioğlu, yaklaşık 433 kilometrelik yolu yürümek için tekrar yola koyuldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşeceğini belirten üç yıllık Ertan Çeşmecioğlu, yaşananları şöyle anlattı: “Yoktan yere yuvam yıkılıyor. Karımın bana atmış olduğu bir yalandan dolayı ben kızdım evden çıktım, benim Ankara'ya gitmem lazım, yürüyeyim. Boşu boşuna benim yuvam yıkılıyor, kaynanam üç senedir bizde. Onlar üç kardeşler, hiçbir zaman anneleriyle ilgilenmediler. Hep anneleri bizimle birlikte, anneleri hastalandı ben koştum, hastanelik oldu ben koştum. Karım bütün gün hastanelerde, bizi çökerttiler, sinir sahibi ettiler. Kaynanam eve ne alırsa, akşam geliyorum ‘Yok su aldım, yok kaşar aldım' sırf o su aldım dedi diye eve dört bin 500 TL'lik su arıtıcısı taktırdım.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.