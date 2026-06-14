Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerindeki kadın H.S, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru T.B. ile iş yerindeki H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Olayda, aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y, eski eşi H.S. ve polis memuru T.B. yaralandı.



Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."