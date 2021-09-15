Eski eşini acımadan katletti

DHA 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 17:29

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.