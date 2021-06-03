Eski eşini sokak ortasında döven Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis

DHA 03 Haziran 2021 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 16:56

Olay, 6 Mart'ta, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu'na tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Zarap ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AVUKATLARDAN VE KADIN PLATFORMLARINDAN DESTEK

Savcının hazırladığı iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen İbrahim Zarap, 12 Nisan'da ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkan tutuklu Zarap, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Emriye Metoğlu'nun yanı sıra kardeşi Rümeysa, annesi Dursune ve babası İsmail Metoğlu ile avukatları İslam Gezer de salonda hazır bulundu. Duruşmaya Metoğlu'na destek için birçok ilden avukat ile kadın platformu temsilcileri de katıldı.

'PSİKOLOJİM BOZULDU, TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Duruşmada savunma yapan İbrahim Zarap, "Yapmış olduğum şey, çok kötü. Pişmanım hem de aşırı derecede pişmanım. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Psikolojim bozuldu, tedavi görüyorum. Biraz da benim açımdan olaylara baksınlar. Ben onu öldüremem, ben onun için ölümü göze aldım. Bundan sonra böyle bir olayla karşınıza çıkmayacağıma söz veriyorum ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmaya 15 dakika ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. İbrahim Zarap'a 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 ay hapis cezası verildi.