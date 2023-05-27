Bild gazetesinin "Erdoğan, Türk Cumhurbaşkanı'nın yükselişi bu evde başladı" başlığıyla verdiği haberde, eski komşularının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklıklarına yer verildi.

Eski komşularının Erdoğan hakkında konuştuklarında nadiren ona Cumhurbaşkanı dedikleri, Cumhurbaşkanı'nı "Tayyip Ağabey" diye andıkları aktarılan haberde, Kasımpaşa'nın her yerinde Erdoğan'ı gösteren afiş ve bayraklar bulunduğuna, semtteki stadın da onun ismini taşıdığına işaret edildi.

Haberde, bugünkü nüfusun büyük çoğunluğunun buraya yerleşmiş eski balıkçı ve kıyı kaptanların ailelerinden oluştuğu bilgisi verildi.

Erdoğan'ın eski evinin karşısındaki bir büfeyi işleten ve dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yer veren Semiha Karaoğlu Paçal, "Tayyip ağabey buraya gelirdi ve gazete alırdı. O bizden biri. Herkesle olduğu gibi onunla da konuşurdum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da en çok neyi beğendiğine ilişkin soruya Paçal, "Eğilip bükülmedi, buraya sürekli geldi. Onun sayesinde ülkeyi kendimiz yönetiyormuşuz gibi hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençliğinde başörtülü kadınların üniversiteye gidemediklerini anlatan Paçal, "Bugün gidiyorlar. Gerçek demokrasinin böyle olması lazım." ifadelerini kullandı.

Paçal'ın müşterisi Kasım Er de Erdoğan hakkında konuşurken, "Burada hepimizi tanıyor. Helikopterler tepemizde dönünce Tayyip ağabeyin geldiğini biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğuna ilişkin bilgi veren komşusu 75 yaşındaki Yurdagül Namazcı, "Çok dindar bir çocuktu. Herhangi bir soruna neden olmadı. Babası kaptandı, babam da kaptandı. Annesini çok iyi tanıyordum. Biz benzer bir şekilde yetiştirildik. Ölene kadar ona oy vereceğim." dedi.

AK Parti ofisinde çalışan Remzi Taban da Kasımpaşa'nın "Erdoğan'ın kalesi" olduğunu belirterek, "Burada her köşe başında onu tanıyan birini bulabilirsiniz. O bizim değerlerimize sahip çıkıyor." yorumunu yaptı.

Taban Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunu ve yurt dışında kendilerini temsil etmesini sevdiğini ifade ederek, "Bizi gururlandırıyor." diyerek duygularını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski dairesinin alt katında oturan Ümmühan Engin de Erdoğan'ın gençleri alkolden vazgeçirmeye çalıştığını aktararak, "Onları evlenmeye teşvik etti. Evliliğin onlara iyi geleceğine inanıyordu. Siyasi görüşü ne olursa olsun mahalledeki ihtiyaç sahiplerine kendi cebinden dağıtırdı." şeklinde görüş belirtti.

Engin, Erdoğan'ın her zaman "dik" durduğunu belirterek, "Onun için ölürüm. Allah ömründen alsın ona versin." şeklinde konuştu.