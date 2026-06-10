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  • Eski sevgilisi için dehşet saçtı! 16 yaşındaki akranını defalarca bıçakladı
Yaşam

Eski sevgilisi için dehşet saçtı! 16 yaşındaki akranını defalarca bıçakladı

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Eski sevgilisi için dehşet saçtı! 16 yaşındaki akranını defalarca bıçakladı
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Olay, dün akşam Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. (16) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK AKRANINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., 17 yaşındaki çocuk tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Ankara cinayet
  • gençler arasında kavga
  • bıçaklama olayı

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