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Yaşam

Eskişehir'de ilginç olay: Oltaya el bombası takıldı

Eskişehir'de şehir merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balıkçıların oltasına el bombası takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından bombayı muhafaza altına aldı.

AA18 Ağustos 2020 Salı 19:38 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:38
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Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında balık tutan bir kişi, oltasına sert bir cisim takılması üzerine yanında bulunanlardan yardım istedi.

Çevredekiler, çektikleri oltanın uç kısmında poşet içerisindeki patlamamış el bombasını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından bombayı muhafaza altına aldı.

Porsuk Çayı kenarında balık tutan Osman Hiçyılmaz (57), gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır çay kenarında balık tuttuğunu belirterek, beraber balık tuttukları arkadaşının oltasına takılan poşetin içerisinden patlamamış bir el bombasının çıktığını söyledi.

İnsanlar geçerken yaklaşmamaları için arkadaşları ile beraber gerekli önlemi alarak durumu polise bildirdiklerini ifade eden Hiçyılmaz, "Allah'tan sudan çıkardığımız bombanın pimi olta iğnesine takılmamış. Emniyet güçleri kısa sürede geldi. Her tarafı çevirdiler. İnsanların sağlığını korudular. Çok korktuk ancak hiç kimseye bir şey olmadı. Polisimiz bu olayı kısa zamanda halletti. Allah bin kere hepsinden razı olsun." dedi.

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