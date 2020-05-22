Eskişehir'de Suriye'den dönen özel harekat polisleri dualarla karşılandı

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 18:27 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 18:27

Suriye'deki harekata katılmak için ocak ayında bölgeye giden 45 özel harekat polisi, Eskişehir'e döndü.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polisleri, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen ile emniyet personeli karşıladı.

Emniyet Müdürü Dinç, burada yaptığı konuşmada, özel harekat polislerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kahramanca görev yaptığını belirterek, mazlum ve masum insanların yüreklerine Türk polisinin sevgisini nakşettiklerini söyledi.

Tören, dua okunmasının ardından sona erdi.