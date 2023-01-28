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Yaşam

Eskişehir'de vahşet! Önce eşini sonra 2 oğlunu katletti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlunu öldürdü.

IHA28 Ocak 2023 Cumartesi 13:30 - Güncelleme:
Eskişehir'de vahşet! Önce eşini sonra 2 oğlunu katletti
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Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesinde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan'ı öldürdü. Ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan'ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan'ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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