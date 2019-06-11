Eskişehir'de yıldırım düştü; 55 koyun telef oldu
ESKİŞEHİR´in Odunpazarı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 55 koyun telef oldu.
- DHA
Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında Kıravdan Mahallesi´nde yaşayan Mustafa Fun, koyunlarını otlatmak için meraya çıkardı. Koyunlar ise yağmurdan korunmak için bir ağaç altında toplandı. Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve 55 koyun telef oldu. Ağaçtan yaklaşık 100 metre ileride olan Mustafa Fun ise yara almadan kurtuldu. Telef olan koyunlar, jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.
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