Eskişehir'de yıldırım düştü; 55 koyun telef oldu

Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında Kıravdan Mahallesi´nde yaşayan Mustafa Fun, koyunlarını otlatmak için meraya çıkardı. Koyunlar ise yağmurdan korunmak için bir ağaç altında toplandı. Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve 55 koyun telef oldu. Ağaçtan yaklaşık 100 metre ileride olan Mustafa Fun ise yara almadan kurtuldu. Telef olan koyunlar, jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.